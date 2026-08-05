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Etawah Auraiya News: साइबर कैफे संचालक से ठगे रुपये, पैसे देने के झांसा देकर शातिर फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: भरथना के मोहल्ला बालूगंज से एक युवक ने जन सेवा केंद्र के संचालक से 45 हजार रुपये की ठगी की। पहले उसने 20 हजार रुपये के लिए केंद्र संचालक से पैसे जमा कराए, फिर 25 हजार रुपये और मांगे। पैसे मांगने पर वह भाग गया। घटना के बाद पीड़ित ने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत की।

Etawah Auraiya News: साइबर कैफे संचालक से ठगे रुपये, पैसे देने के झांसा देकर शातिर फरार

Etawah Auraiya News: भरथना। कस्बा के मोहल्ला बालूगंज में संचालित एक जन सेवा केंद्र से एक युवक ने 45 हजार रूपये की ठगी को अंजाम दिया। ठगी को अंजाम देने के बाद ठग पैसे देने के लिए दूसरे मोहल्ले में ले गया जहां एक मकान में घुसकर भाग निकला। कस्बा के मोहल्ला बालूगंज निवासी सौरभ पुत्र अनुरुद्ध यादव भरथना ऊसराहार मार्ग पर एक जन सेवा केंद्र की दुकान किए हुए है। दोपहर करीब दो बजे एक युवक 20 हजार रूपये डालने की बात कही जिस पर केंद्र संचालक ने युवक के दिए हुए क्यू आर कोड पर 20 हजार रुपए डाल दिए। जब दुकानदार ने कैश मांगा तो करीब दस मिनट बाद पुन: 25 हजार रूपये डालने की बात कही केंद्र संचालक ने पुन: 25 हजार डाले और नगद की मांग की।

पैसे मांगने पर युवक गुमराह करता रहा। वहीं जब युवक ने जोर दिया तो ठग पैसे लेने के लिए कस्बा के मोहल्ला ब्रजराज स्थित अपने फूफा के घर चलने के बात कही पैसे लेने के लिए केंद्र संचालक बाइक से टंकी वाली गली में ले गया जहाँ ठग ने एक व्यक्ति को अपना फूफा बताते हुए एक घर में घुस गया और जब काफी देर तक बाहर नहीं निकला तो दुकानदार तो शक हुआ जिस पर युवक ने घर का दरवाजा खटखटाया तभी दुकानदार को ज्ञात हुआ कि ठग दूसरे मकान के रस्ते से निकलकर भाग गया। खोजबीन के बाद भी ठग का कोई सुराग नहीं लग सका। पीड़ित ने उक्त घटना की जानकारी साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज कराते हुए कार्यवाही की मांग की है। ठग करीब ढाई घंटे के इस घटनाक्रम में 45 हजार रुपए की ठगी को अंजाम देकर मौके से रफूचक्कर हो गया।

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