Etawah Auraiya News: पूर्व सांसद रघुराज शाक्य के चाचा को दी श्रद्धांजलि
Etawah Auraiya News: जसवंतनगर। पूर्व सांसद भाजपा नेता रघुराज सिंह शाक्य के गांव धौलपुर खेड़ा में उनके दिवंगत
Etawah Auraiya News: जसवंतनगर। पूर्व सांसद भाजपा नेता रघुराज सिंह शाक्य के गांव धौलपुर खेड़ा में उनके दिवंगत चाचा रामगोपाल शाक्य की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और ग्रामीणों ने पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि उनके चाचा अत्यंत मिलनसार, समाजसेवी व्यक्तित्व के धनी थे। कृषि विभाग में जिला प्रबंधक के पद पर रहते हुए उन्होंने किसानों के हित में कार्य किए। इस दौरान रामकरन शाक्य, शिक्षा सेवा चयन आयोग की सदस्य सीमा शाक्य, रामप्रसाद सिंह, राहुल, आयुष राज, पीयूष राज, सौरभ शाक्य, वैभव शाक्य, राम बहादुर सिंह, मौजूद रहे।
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