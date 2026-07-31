Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Etawah Auraiya News: सफाई न होने से सड़कों पर बह रहा गंदा पानी, संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
Follow us on Google News
share

Etawah Auraiya News: फोटो-3 साफ सफाई न होने से गलियों में भरा गंदा पानी जसवंतनगर, संवाददाता। गांव सिरहौल में चोक नालियों के कारण गलियों और मुख्य सड़कों पर जलभराव की समस्या

Etawah Auraiya News: सफाई न होने से सड़कों पर बह रहा गंदा पानी, संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ा

Etawah Auraiya News: जसवंतनगर, संवाददाता। गांव सिरहौल में चोक नालियों के कारण गलियों और मुख्य सड़कों पर जलभराव की समस्या गंभीर होती जा रही है। गंदा पानी सड़कों पर भरने से ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित है, जबकि मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से डेंगू, मलेरिया समेत अन्य संक्रामक बीमारियों की आशंका भी बढ़ गई है। ग्रामीण सुरेश, बीरबल, दिनेश, महेश सहित अन्य लोगों का आरोप है कि सफाईकर्मी नियमित रूप से नालियों की सफाई नहीं कर रहे हैं। इसके चलते नालियां गंदगी से पट गई हैं और उनका पानी सड़कों पर बह रहा है। गांव के प्रमुख रास्तों पर जलभराव से स्कूली बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है।

कई स्थानों पर लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे फिसलकर हादसे की आशंका भी बनी रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि समस्या की शिकायत कई बार संबंधित अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। उन्होंने नालियों की तत्काल सफाई कराकर जलनिकासी की समुचित व्यवस्था कराने की मांग की है। एडीओ पंचायत देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि रोस्टर के अनुसार सफाईकर्मी भेजकर गांव में नालियों की सफाई कराई जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Etawah Auraiya News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।