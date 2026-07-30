Etawah Auraiya News: बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के किसानों को दवा वितरित
Etawah Auraiya News: चकरनगर के संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गृहस्थ किसान और पशुपालकों को उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने पशु प्रबंधन, खानपान और बीमारियों से बचाव की जानकारी दी। निःशुल्क दवाइयों का वितरण और टीकाकरण भी कराया गया। इस शिविर में कई किसानों ने भाग लिया और विशेषज्ञों ने सहायता प्रदान की।
Etawah Auraiya News: चकरनगर। तहसील क्षेत्र के संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में गुरुवार को उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने गांव गांव शिविर व गोष्ठी के माध्यम से किसानों व पशुपालकों को पशु प्रबंधन ख़ान पान व बीमारियों से बचाव की जानकारी दी। इस मौके पर निःशुल्क दवा वितरण और टीकाकरण भी कराया गया। संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के गांव गौहानी में राकेश दीक्षित, श्रीकृष्ण, कमलेश, अभिषेक, अजय, लीलावती, धनदेवी सहित 17 किसान व पशुपालकों को, खिरीटी में पारुल, राम प्रकाश, प्रमोद कुमार, सुशील कुमार, मुन्ना लाल व राजाबाबू सहित 12, ककरैया व रनिया सहित आधा सैकड़ा किसान व पशुपालकों को पशु प्रबंधन ख़ान पान व बीमारियों से बचाव की जानकारी दी गई।
पशु पालन टीम में उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ अशोक कुमार, पशु चिकित्साधिकारी डॉ चन्द्रशेखर व अन्य कर्मियों में सुनील कुमार, हुकुम सिंह व आलोक सिंह मौजूद रहे।
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