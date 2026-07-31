Etawah Auraiya News: केबिल जलने से बिजली आपूर्ति ठप
Etawah Auraiya News: भरथना के मोहल्ला महावीर नगर में गुरुवार रात ट्रांसफार्मर से निकली केबिल में आग लग गई। इससे बिजली आपूर्ति बाधित हुई और लोगों को कई घंटे परेशानी का सामना करना पड़ा। आग की सूचना मिलने पर बिजली विभाग ने तुंरत कार्रवाई की और आग पर काबू पाया।
Etawah Auraiya News: भरथना। कस्बा के मोहल्ला महावीर नगर स्थित गुरुद्वारा वाली गली में गुरुवार देर रात ट्रांसफार्मर से निकली केबिल में अचानक आग लग गई। घटना से मोहल्ले की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और आसपास के लोगों को कई घंटों तक परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रांसफार्मर से आग उठती देख मोहल्ले के लोगों में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने बिजली विभाग को सूचना दी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया।
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