Etawah Auraiya News: अनियंत्रित होकर पलटा ई-रिक्शा, परिवार के सात लोग घायल
Etawah Auraiya News: इटावा में चितभवन नहर पुल के पास एक ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें एक ही परिवार के सात लोग घायल हो गए। यह हादसा सड़क खराब होने और कांवड़ यात्रा के चलते रूट डायवर्जन के कारण हुआ। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
Etawah Auraiya News: इटावा। चितभवन नहर पुल के पास ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में एक ही परिवार के सात लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सड़क खराब होने के कारण हुई। कांवड़ यात्रा के चलते रूट डायवर्जन था। इसके चलते ई रिक्शा महेरा चुंगी से चितभवन रोड से भरथना की ओर जा रहा था। ई रिक्शा में गाड़ीपुरा निवासी प्रभा देवी पत्नी अखिलेश बाबू अपने परिवार के साथ भरथना जा रहीं थीं। भरथना में चाचा के शांति हवन में हिस्सा लेने के लिए वे ई रिक्शा से निकले थे और चितभवन मोड़ के पास पलट गया।
इसमें प्रभा देवी, उनकी बेटी चित्रा, कंचन, पुत्र हिमांशु उर्फ गोलू , जेठानी साधना सिंह, बहू सुनीता देवी, नाती युवराज घायल हो गए। जबकि अखिलेश की बेटी शालिनी को चोट नहीं आई। घटना से अफरा तफरी मच गयी। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस के ईएमटी बलराम यादव और पायलट गौरव कुमार ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया।
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