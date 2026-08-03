Etawah Auraiya News: लाइब्रेरी जा रही छात्रा के ऊपर पलटा प्लाई से भरा ई रिक्शा, मौत

Etawah Auraiya News: बकेवर। लखना कस्बे में लाइब्रेरी जा रही बीटीसी की छात्रा के ऊपर प्लाई से भरा ई रिक्शा पलट गया। लोगों ने उसको किसी तरह बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पसोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बीटीसी प्रशिक्षित छात्रा की जान चली गई। लाइब्रेरी पढ़ने जा रही छात्रा पर प्लाईवुड से लदा ई-रिक्शा अचानक पलट गया, जिससे वह उसके नीचे दब गई। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई।लखना के खेड़ा मोहल्ला निवासी 23 वर्षीय मोनिका पाल पुत्री गिरीश पाल सोमवार दोपहर लाइब्रेरी जाने के लिए घर से निकली थी।

सूर्य वाटिका गेस्ट हाउस वाली गली में एक प्लाईवुड से लदा ई-रिक्शा ब्रेकर पार कर रहा था। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से ई-रिक्शा अचानक पलट गया और पास से गुजर रही मोनिका उसकी चपेट में आ गई। भारी प्लाईवुड के नीचे दबने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने तत्काल ई-रिक्शा हटाकर छात्रा को बाहर निकाला। ई-रिक्शा चालक और स्थानीय लोगों की मदद से उसे पं. रामाधीन शर्मा 50 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय बकेवर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि मोनिका बीटीसी की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और एक निजी विद्यालय में शिक्षिका थी। वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। वह बेतरह पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी में जाकर पढ़ती थी। वह तीन बहनों में सबसे छोटी थी। बड़ी बहनें प्रीति और कीर्ति हैं, जबकि भाई संदीप है। घटना के बाद मां कुसमा देवी और पिता गिरीश पाल सहित पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी विपिन कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।