Etawah Auraiya News: अन्ना मवेशियों को बाड़े में बंद करके गांव वालों का ब्लाक में प्रदर्शन

Etawah Auraiya News: अन्ना मवेशियों को बाड़े में बंद करके गांव वालों का ब्लाक में प्रदर्शन
Etawah Auraiya News: उदी में किसानों ने शनिवार को आवारा पशुओं की समस्या के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों ने 150 आवारा मवेशियों को एक बाड़े में बंद किया और स्थानीय प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की। उन्होंने बताया कि सिर्फ 24 मवेशियों को ही गौशाला भेजा गया, जबकि बाकी मवेशियों के लिए चारा और पानी की व्यवस्था करना मुश्किल हो रहा है।
Etawah Auraiya News: उदी। बढ़पुरा क्षेत्र में आवारा पशुओं से परेशान किसानों ने शनिवार को प्रदर्शन किया। ग्राम पंचायत असवा, पुरा रेवाड़ी और कछार के किसानों ने करीब 150 आवारा मवेशियों को एक बाड़े में बंद कर दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में किसान बढ़पुरा ब्लॉक परिसर पहुंचे और समस्या के स्थायी समाधान की मांग की। किसानों का आरोप है कि ये आवारा पशु लगातार बाजरा, अरहर और तिल की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सचिव ने मवेशियों को गौशाला भेजने का आश्वासन दिया था। हालांकि, केवल एक वाहन भेजकर 24 मवेशियों को ही गौशाला पहुंचाया गया। इसके 48 घंटे बाद भी कोई अन्य व्यवस्था नहीं की गई।
किसानों की चिंताएं
ग्रामीणों का कहना है कि बाड़े में बंद मवेशियों के लिए चारा और पानी की व्यवस्था करना अब मुश्किल हो गया है। किसानों ने आरोप लगाया कि समस्या को लेकर संपर्क करने पर प्रधान प्रतिनिधि रामखिलाड़ी राजपूत से बात नहीं हो सकी। वहीं, सचिव संजय चौहान ने इतने अधिक मवेशियों को एक साथ गौशाला भेजने में असमर्थता व्यक्त की।
स्थायी समाधान की मांग
किसान ब्रह्मानंद बघेल, रामशंकर और उमेश बघेल ने बताया कि आवारा पशु फसलों के साथ-साथ राहगीरों के लिए भी खतरा बन गए हैं। उन्होंने क्षेत्र में स्थायी गौशाला के निर्माण और आवारा पशुओं की समस्या के स्थायी समाधान की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उनका आंदोलन तेज किया जाएगा।
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