Etawah Auraiya News: एक हफ्ते बाद हुई बारिश तो किसानों में खुशी
Etawah Auraiya News: इटावा में मंगलवार सुबह बारिश होने से किसानों में खुशी है। कई दिन से बारिश का इंतजार कर रहे किसान अब राहत महसूस कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि अगर और बारिश होती है, तो उनकी धान की फसल के लिए पानी की कमी पूरी हो जाएगी। किसान नलकूप से सिंचाई करने की तैयारी कर रहे थे।
Etawah Auraiya News: इटावा, संवाददाता । एक सप्ताह के बाद मंगलवार की सुबह बारिश होने से किसानों में खुशी है।किसान इस बारिश का काफी समय से इंतजार कर रहे थे और बारिश न होने से परेशान थे ।मंगलवार की सुबह से ही बारिश होने लगी इससे किसान खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि अभी और बारिश होगी तो उनकी पानी की जरूरत पूरी हो जाएगी। खरीफ की फसल में धान की खेती के लिए अभी पानी की काफी जरूरत है और बारिश न होने से किसान परेशान थे। वह नलकूप से सिंचाई करने की तैयारी कर रहे थे इस बीच मंगलवार को बारिश हो जाने से किसानों ने खुशी है।
किसान राम नरेश, राम अवतार ने कहा कि लगातार दो-तीन दिन बारिश हो जाए तो धान की फसल के लिए काफी अच्छा होगा।
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