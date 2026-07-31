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Etawah Auraiya News: खेत पर खाद डालने जा रहे किसान को बाइक सवार ने मारी रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: भरथना के गांव बेर में एक किसान को बाइक सवार ने टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। खेत पर खाद डालने जा रहे इदरीश को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। बाइक सवार मौके से फरार हो गए।

Etawah Auraiya News: खेत पर खाद डालने जा रहे किसान को बाइक सवार ने मारी रेफर

Etawah Auraiya News: भरथना। थाना क्षेत्र के गांव बेर में खेत पर खाद डालने जा रहे किसान को सामने से आ रहे बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर परिजन घायल को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बेर निवासी इदरीश 42 पुत्र समसुद्दीन की बहन रेशमा ने बताया कि दोपहर करीब ढाई बजे मेरे भाई इदरीश घर से साइकिल से खेत पर खाद डालने जा रहे थे।

इसी दौरान बेर गांव की पुलिया के पास सामने से आ रहे बाइक सवार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी बीच बाइक सवार मौका पाकर फरार हो गए। घायल किसान को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भरथना ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

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