Etawah Auraiya News: खेत में काम कर रहे किसान को सांप ने डसा
Etawah Auraiya News: ग्राम पाली खुर्द के किसान हरिराम जाटव को खेत में काम करते समय एक सांप ने अचानक दो बार डस लिया। डसने के बाद उनकी स्थिति बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया। वहाँ प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत के चलते किसान को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
Etawah Auraiya News: भरथना। ग्राम पाली खुर्द निवासी किसान हरिराम जाटव 45 पुत्र पूरन चन्द्र मंगलवार सुबह करीब आठ बजे खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक एक सांप ने उन्हें डस लिया। किसान कुछ समझ पाते, इससे पहले ही सांप ने उन्हें दूसरी बार भी डस लिया। सांप के डसने के बाद किसान की हालत बिगड़ने लगी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और किसान को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने किसान का प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने के चलते उन्हें लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
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