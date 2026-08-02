Etawah Auraiya News: नदियों पर बेरीकेडिंग और सुरक्षा के हों पूरे इंतजाम

Etawah Auraiya News: इटावा। डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने कहा है कि नदियों के जलस्तर को देखते हुए संगम स्थल पर बेरीकेटिंग और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। इसके साथ ही स्नान घाटों पर कुशल गोताखोरों और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। यह गोताखाेर व पुलिस बल चौबीस घंटे मुस्तैद रहें। डीएम ने रविवार को तहसील चकरनगर में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटन स्थल पचनदा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होने संगम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफ़ाई, प्रकाश और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की स्थिति देखी। त्योहारों के अवसर पर जुटने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को जरुरी निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए सुगम यातायात योजना और चिन्हित स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की जाए, जिससे किसी भी प्रकार के जाम की स्थिति उत्पन्न न हो।डीएम ने यह भी कहा कि आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम व एम्बुलेंस की तैनाती की जाए। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ पेयजल व छाया की उचित व्यवस्था की जाए। उन्होने कहा कि जनपद में आगामी सभी त्योहार आपसी सौहार्द, शांति और सुरक्षा के साथ हो, यह सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ मुस्तैद रहकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। उप जिलाधिकारी चकरनगर, क्षेत्राधिकारी पुलिस मौजूद रहें।