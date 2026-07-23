Etawah Auraiya News: महिलाओं की गोद भराई तथा दो बच्चों का हुआ अन्न प्रासन

Etawah Auraiya News: महेवा। कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग की सदस्य पूनम द्विवेदी द्वारा परियोजना कार्यालय की सुपर वाइजर सुरभि बाजपेई ,मोनिका चौहान ,रश्मि एवं विमला के संयोजन में आयोजित बहेड़ा केंद्र की कार्यकत्री रूबी की लाभार्थी वर्षा तथा राहतपुर केंद्र की कार्यकत्री चंद्रप्रभा की लाभार्थी दीपा की गोद भराई की गई उन्हें फल आदि भेंटकर आशीर्वाद दिया वही टीलीटिला केंद्र की कार्यकत्री भावना की लाभार्थी यामिनी तथा रमऊपुर की कार्यकत्री रश्मि का लाभार्थी आर्यन का अन्न प्रासन किया गया । विधवा महिला की सुनी व्यथा दिए सख्त निर्देश चौपाल के समापन अवसर पर ग्राम मेंहदीपुर से आईं विधवा महिला मोहिनी दुबे ने दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि पति दीपक का निधन गत अप्रैल माह में हो गया उसकी सास व ननद घर में ताला डालकर फरार है वह बेघर हो गई पति के हिस्से की खेती भी नहीं दे रही सभी कागजात व जेबर भी रख लिया वह दूसरे के घर में रहने को मजबूर है।