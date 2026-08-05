Etawah Auraiya News: 50 शैया अस्पताल फिर ईएमओ विहीन ओपीडी, डॉक्टरों के भरोसे चली इमरजेंसी

Etawah Auraiya News: बकेवर। 50 शैया अस्पताल की इमरजेंसी एक बार फिर ईएमओ विहीन हुईं। अस्पताल में तैनात ईएमओ डॉ रविन्द्र साहू चार दिन के अवकाश पर गए। वहीं नए तैनात हुये ईएमओ डॉ शक्ति कुमार ने जॉइन करने के बाद से गैरहाजिर। 50 शैया अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से 24 घण्टे की इमरजेंसी में पुनः ईएमओ विहीन हो गई है। बुधवार को डॉक्टरों की कमी के कारण ओपीडी में आये मरीजों को दोपहर बाद तीन बजे तक इलाज किया। अस्पताल में अब तैनात दो ईएमओ में से एक ईएमओ डॉ. रविन्द्र साहू चार दिन के अवकाश पर चले गए। पिछले माह शाषन से बतौर एक नए बतौर ईएमओ तैनात किए गए डॉ शक्ति कुमार यादव ने पिछले सप्ताह जॉइन तो कर लिया था।

जॉइन के दो दिन बाद ही 10 अगस्त तक अवकाश लिया लेकिन अस्पताल प्रसाशन ने डॉक्टरों की कमी को देखते हुए उनकी 10 अगस्त तक अवकाश देने से इनकार कर दिया था। जिससे उन्हें अस्पताल में गैरहाजिर माना जा रहा है। बुधवार को अस्पताल की ओपीडी में बारिश के बाबजूद भी दो सौ मरीज इलाज को आए। जिला मुख्यालय से बकेवर के 50 शैया अस्पताल सम्बद्ध चल रहे डॉ. पुष्पेंद्र ने ओपीडी के साथ इमरजेंसी भी सम्भाल रखी थीं। इस कारण दोपहर बाद पौने तीन बजे तक इलाज देते दिखे। अवकाश से वापस आये डॉ अजय मौर्या ने मंगलवार रात इमरजेंसी में ड्यूटी की थी। बालरोग विशेषज्ञ डॉ तैय्यब की बुधवार रात इमरजेंसी में ड्यूटी बताई गई सीएमएस डॉ संदीप गुलाटी ने बताया कि ईएमओ डॉ रविन्द्र साहू आकस्मिक अवकाश पर गए हैं नये ईएमओ डॉ शक्ति कुमार जॉइन करने के बाद से गैरहाजिर चल रहे हैं। हालाँकि उन्होंने अवकाश मांगा था लेकिन डॉक्टरों की कमी को देखते हुए अवकाश मंजूर नहीं किया गया था। ओपीडी से डॉक्टरों की इमरजेंसी में ड्यूटी लगानी पड़ रही है।