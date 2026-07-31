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Etawah Auraiya News: बिजली चोरी करते पकड़े गए 4 उपभोक्ता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: इटावा के बिजली विभाग ने चेकिंग अभियान में 4 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते पकड़ा। अभियान अधिशासी अभियंता हनुमान प्रसाद मिश्र की निगरानी में चलाया गया। उपभोक्ताओं में एक बिना कनेक्शन के बिजली जला रहा था। सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई है। चेकिंग अभियान जारी रहेगा।

Etawah Auraiya News: बिजली चोरी करते पकड़े गए 4 उपभोक्ता

Etawah Auraiya News: इटावा, संवाददाता। बिजली विभाग की ओर से चलाए गए चेकिंग अभियान में 4 उपभोक्ता बिजली चोरी करते पकड़े गए। अधिशाषाी अभियंता हनुमान प्रसाद मिश्र के निर्देशन में एसडीओ अरविन्द कुमार ने बिजीलेंस टीम को साथ में लेकर अभियान चलाया। मोहल्ला पथवरिया में चलाए गए इस अभियान में 4 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। इनमें से एक उपभोक्ता तो कनेक्शन लिए बिना ही बिजली जला रहे थे। इन सभी बिजली थाने में एफआईआर कराई गई है और कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। अधिशाषी अभियंता ने बताया है कि चेकिंग का यह अभियान लगातार जारी रहेगा और चोरी करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी।

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