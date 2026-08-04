Etawah Auraiya News: हादसे में घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत
Etawah Auraiya News: ऊसराहार में एक बुजुर्ग रामचंद्र कठेरिया की सड़क दुर्घटना के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। 22 जुलाई को सड़क पार करते समय बाइक ने उन्हें टक्कर मारी थी। गंभीर चोटों के बावजूद, वे 13 दिनों तक संघर्ष करते रहे। अंततः मंगलवार सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया।
Etawah Auraiya News: ऊसराहार। दुर्घटना में घायल हुए बुजुर्ग की इलाज के बाद मंगलवार सुबह मौत हो गई 22 जुलाई को नगला लछी निवासी रामचंद्र कठेरिया 70 वर्ष बिधूना-ऊसराहार मार्ग पर सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। सड़क पर गिर पड़े और उनके सिर में गंभीर चोट आई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से परिजन उन्हें पहले आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई लेकर पहुंचे जहां प्राथमिक उपचार के बाद भी हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद परिजन बेहतर इलाज के लिए उन्हें कानपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां करीब 13 दिन तक जीवन और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद मंगलवार सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया।
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