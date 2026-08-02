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Etawah Auraiya News: खेत जोतने से रोकने पर विवाद, दो वृद्ध भाइयों पर लाठी-डंडों से हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: बकेवर के ग्राम नगला खादर में धान की रोपाई के लिए खेत जुतवाने गए 60 वर्षीय महेंद्र और 72 वर्षीय रामसेवक पर एक दम्पति ने लाठी-डंडों से हमला किया। दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Etawah Auraiya News: खेत जोतने से रोकने पर विवाद, दो वृद्ध भाइयों पर लाठी-डंडों से हमला

Etawah Auraiya News: बकेवर। क्षेत्र के ग्राम नगला खादर में धान की रोपाई के लिए खेत जुतवाने गए दो सगे वृद्ध भाइयों पर गांव के ही नामजद एक दम्पति गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडो से मार पीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने दोनों को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाकर उपचार शुरू कराया है। महेंद्र सत्यार्थी 60 वर्ष ने बताया कि वह रविवार दोपहर 72 वर्षीय बड़े भाई रामसेवक के साथ ट्रैक्टर से धान रोपाई के लिए खेत जुतवाने गए थे।इसी दौरान गांव के ही एक नामजद दम्पति खेत पर लाठी डंडा लेकर पहुँचे और गाली-गलौज करते हुए खेत जोतने से मना करने लगे इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया।

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आरोप है कि तभी नामजद युवक और उसकी पत्नी ने लाठी-डंडों से दोनों भाइयों के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे वे लहूलुहान होकर गंभीर रूप से घायल हो गए।जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायल भाइयों को 50 शैया संयुक्त चिकित्सालय भिजवाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। थानाध्यक्ष विपिन मलिक ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है। घायल दोनों भाइयों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है। तहरीर मिलने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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