Etawah Auraiya News: जिले में विशेष गोसंरक्षण अभियान की शुरुआत, मिलेगी बड़ी राहत

Etawah Auraiya News: इटावा में सीडीओ संजय कुमार सिंह के निर्देशन में विशेष गौ संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत विकास खंड बढ़पुरा की ग्राम पंचायत में 60 निराश्रित गौवंशों को सुरक्षित गौआश्रय स्थलों में स्थानांतरित किया गया है। सीडीओ ने इस अभियान को गंभीरता से संचालित रखने की अपील की है तथा गौवंशों के संरक्षण के लिए कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

Etawah Auraiya News: इटावा। सीडीओ संजय कुमार सिंह के निर्देशन में जिले में विशेष गौ संरक्षण अभियान प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है।

अभियान का उद्देश्य अभियान के अंतर्गत विकास खंड बढ़पुरा की ग्राम पंचायत पूरा रेवाड़ी व ग्राम पंचायत असवा में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों तथा संबंधित विभागों के समन्वित सहयोग से निराश्रित गौवंशों के संरक्षण का कार्य किया गया। अभियान के तहत पहले दिन 60 निराश्रित गौवंशों को सुरक्षित रूप से निकटवर्ती गौआश्रय स्थलों में संरक्षित कराया गया है। इनमें अस्थायी गौआश्रय स्थल बेला में 22 गौवंश, अस्थायी गौआश्रय स्थल बढ़पुरा में 35 गौवंश तथा शेष गौवंशों को सुरक्षित रूप से गौआश्रय स्थल पंछायगांव में स्थानांतरित कराया गया है।

सीडीओ की निर्देश सीडीओ ने निर्देश दिए हैं कि अभियान को पूरी गंभीरता एवं सतर्कता के साथ निरंतर संचालित रखा जाए। अभियान के दौरान क्षेत्र में विचरण कर रहे शेष निराश्रित गौवंशों को चिन्हित कर उन्हें निकटवर्ती गौआश्रय स्थलों में संरक्षित करने की कार्यवाही लगातार की जा रही है, ताकि उनके समुचित संरक्षण, भरण-पोषण एवं देखभाल की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

जनसामान्य की अपील उन्होंने जनसामान्य से अपील की है कि किसी भी परिस्थिति में गौवंश को निराश्रित अवस्था में न छोड़ें। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर गौवंश को परित्यक्त अथवा निराश्रित अवस्था में छोड़ता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध प्रचलित विधिक प्रावधानों एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

ईयर टैगिंग की प्रक्रिया सीडीओ ने बताया कि अभियान की समाप्ति के उपरांत संरक्षित समस्त गौवंशों की ईयर टैगिंग पशुपालन विभाग द्वारा नियमानुसार कराई जाएगी, जिससे उनका अभिलेखीकरण, पहचान एवं सतत निगरानी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने ग्रामीणों से विशेष गौ संरक्षण अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाने तथा निराश्रित गौवंशों के संरक्षण हेतु प्रशासन का निरंतर सहयोग करने की अपील की।