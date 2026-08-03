Etawah Auraiya News: खड़े ट्रक में ई-आटो पीछे से घुसा किशोरी समेत तीन घायल
Etawah Auraiya News: बकेवर में लखना रोड पर खड़े डंपर में ई-ऑटो के टकराने से एक किशोरी समेत तीन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुँचाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। घटना के समय सभी लोग अपने गांव लौट रहे थे।
Etawah Auraiya News: बकेवर। लखना रोड पर रविवार की रात खड़े डंपर में पीछे से ई-ऑटो घुस जाने से एक किशोरी समेत तीन लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। राजपुर चकरनगर निवासी सुबोध कुमार 40 पुत्र सूरज प्रकाश त्रिपाठी, काव्या 8 पुत्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी तथा ई-ऑटो चालक विजय सिंह पुत्र मुन्नीलाल निवासी राजपुर बकेवर से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान लखना रोड पर राज पंप के पास पहले से खड़े डंपर में ई-ऑटो पीछे से जा घुसा। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।हादसे
की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विपिन कुमार मलिक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तीनों घायलों को तत्काल 50 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया। इमरजेंसी में तैनात डॉ. रविंद्र साहू ने प्राथमिक इलाज किया। चिकित्सकों के अनुसार तीनों की हालत खतरे से बाहर होने पर उन्हें उपचार के बाद घर भेज दिया गया।
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