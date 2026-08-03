Etawah Auraiya News: ड्यूटी के दौरान नजारत सेवक की बिगड़ी तबीयत

Etawah Auraiya News: ड्यूटी के दौरान नजारत सेवक की बिगड़ी तबीयत
Etawah Auraiya News: जसवंतनगर में सोमवार को ड्यूटी करते समय नजारत सेवक आशा देवी की तबियत अचानक बिगड़ गई। उनकी नाक से खून निकलने लगा, जिससे हड़कंप मच गया। नायब तहसीलदार नेहा सचान ने तत्परता दिखाई और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार हो रहा है।
Etawah Auraiya News: जसवंतनगर। मॉडल तहसील परिसर में सोमवार को ड्यूटी के दौरान नजारत सेवक की तबियत अचानक बिगड़ गई। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कर्मचारी आशादेवी सोमवार को काम कर रहीं थी तभी उनकी तबियत बिगड़ गई। उनकी नाक से खून निकलने लगा। इससे अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही नायब तहसीलदार नेहा सचान ने तत्परता दिखाते हुए आशा देवी को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया। समय पर अस्पताल पहुंचाए जाने से उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है।
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