Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Etawah Auraiya News: ड्यूटी के दौरान नजारत सेवक की बिगड़ी तबीयत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
Follow us on Google News
share

Etawah Auraiya News: जसवंतनगर में सोमवार को ड्यूटी करते समय नजारत सेवक आशा देवी की तबियत अचानक बिगड़ गई। उनकी नाक से खून निकलने लगा, जिससे हड़कंप मच गया। नायब तहसीलदार नेहा सचान ने तत्परता दिखाई और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार हो रहा है।

Etawah Auraiya News: ड्यूटी के दौरान नजारत सेवक की बिगड़ी तबीयत

Etawah Auraiya News: जसवंतनगर। मॉडल तहसील परिसर में सोमवार को ड्यूटी के दौरान नजारत सेवक की तबियत अचानक बिगड़ गई। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कर्मचारी आशादेवी सोमवार को काम कर रहीं थी तभी उनकी तबियत बिगड़ गई। उनकी नाक से खून निकलने लगा। इससे अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही नायब तहसीलदार नेहा सचान ने तत्परता दिखाते हुए आशा देवी को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया। समय पर अस्पताल पहुंचाए जाने से उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:Nurse Job Alert 2026: नर्सिंग पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! स्टाफ नर्स के 2204 पदों पर निकली बंपर भर्ती
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Etawah Auraiya News Tehsil

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।