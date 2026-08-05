Etawah Auraiya News: एक्सप्रेसवे पर कंटेनर से टकराई डीसीएम, चालक घायल
Etawah Auraiya News: भरथना में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक डीसीएम कंटेनर से टकरा गई, जिसमें चालक चांद बाबू घायल हो गए। वह कदौरा से पीलीभीत जा रहे थे। चालक ने बताया कि तेज रफ्तार कंटेनर ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे टक्कर हो गई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
Etawah Auraiya News: भरथना। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक डीसीएम आगे चल रहे कंटेनर से टकरा गई, जिससे चालक घायल हो गया। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। कानपुर देहात के निगौली निवासी चांद बाबू 26 वर्ष डीसीएम लेकर कदौरा कालपी से पीलीभीत जा रहे थे। घायल चांद बाबू ने बताया कि आगे चल रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने अचानक ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगाने के बावजूद उनकी डीसीएम कंटेनर से जा भिड़ी, जिससे वह घायल हो गए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।