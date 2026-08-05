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Etawah Auraiya News: एक्सप्रेसवे पर कंटेनर से टकराई डीसीएम, चालक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: भरथना में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक डीसीएम कंटेनर से टकरा गई, जिसमें चालक चांद बाबू घायल हो गए। वह कदौरा से पीलीभीत जा रहे थे। चालक ने बताया कि तेज रफ्तार कंटेनर ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे टक्कर हो गई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Etawah Auraiya News: एक्सप्रेसवे पर कंटेनर से टकराई डीसीएम, चालक घायल

Etawah Auraiya News: भरथना। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक डीसीएम आगे चल रहे कंटेनर से टकरा गई, जिससे चालक घायल हो गया। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। कानपुर देहात के निगौली निवासी चांद बाबू 26 वर्ष डीसीएम लेकर कदौरा कालपी से पीलीभीत जा रहे थे। घायल चांद बाबू ने बताया कि आगे चल रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने अचानक ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगाने के बावजूद उनकी डीसीएम कंटेनर से जा भिड़ी, जिससे वह घायल हो गए।

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