Etawah Auraiya News: कुंवरा गांव में महीनों से नहीं हुई नालियों की सफाई

Etawah Auraiya News: भरथना, संवाददाता। क्षेत्र के कुंवरा गांव में ब्लॉक के बाहर जल निकासी की बदहाल व्यवस्था ने ग्रामीणों के साथ-साथ ब्लॉक परिसर में आने-जाने वाले लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ब्लॉक परिसर से लेकर ब्लॉक के पीछे स्थित प्राथमिक विद्यालय तक जाने वाली नाली लंबे समय से जाम पड़ी है। ऊपर से नाली के आसपास और उसके ऊपर किए गए अतिक्रमण ने जल निकासी की समस्या को और गंभीर बना दिया है। बरसात होते ही ब्लॉक परिसर तक पानी पहुंच रहा है। जलभराव के कारण ब्लॉक परिसर में आने वाले ग्रामीणों और कर्मचारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

लोगों का कहना है कि यदि समय रहते नालियों की सफाई नहीं कराई गई और अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और विकट हो सकती है। नाली की बदहाल स्थिति के पीछे सिर्फ सफाई का अभाव ही नहीं, बल्कि अतिक्रमण भी बड़ी वजह बनकर सामने आया है। अतिक्रमण के चलते नाली सिकुड़ती जा रही है और बरसात का पानी आगे निकलने के बजाय ओवरफ्लो होकर आसपास फैल रहा है। ग्राम सचिव अवनीश यादव ने बताया कि नाली की सफाई के लिए अभी तक इस्टीमेट तैयार नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि हाल ही में प्रशासक की नियुक्ति हुई है, जिसके चलते कई कार्यों की जिम्मेदारियां तय करने में भी समस्या आ रही थी। इसी वजह से नालियों की सफाई का कार्य नहीं कराया जा सका। वहीं बीडीओ विजय शंकर प्रसाद ने बताया कि नाली जाम होने का मामला हाल ही में उनके संज्ञान में आया है। नाले की सफाई का काम शुरू करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि आखिरकार अब तक नालियों की सफाई क्यों नहीं कराई गई, इसकी भी जांच कराई जाएगी। इसके अलावा नाली के ऊपर किए गए अतिक्रमण के मामले को भी गंभीरता से लेते हुए जांच कराई जाएगी। जांचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।