Etawah Auraiya News: एसटीपी, एमआरएफ बंद होने पर डीएम ने जताई नाराजगी

Etawah Auraiya News: इटावा। नदियों में बहाए जा रहे ठोस अपशिष्ट व सीवेज की रोकथाम के लिए करनपुरा स्थित 10.44 एमएलडी क्षमता के एसटीपी के बंद पाए जाने पर डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही कुछ एमआरएफ के बंद होने पर कहा संयंत्र के बंद रहने से अशुद्ध जल सीधे नदी में प्रवाहित हो रहा है। संबंधित अधिकारियों से कहा दो माह तक प्रतिदिन एसटीपी संचालन की फोटो व रिपोर्ट दी जाए। नमामि गंगे व पर्यावरण संबंधी बैठक में डीएम ने एमआरएफ मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी केंद्रों की समीक्षा के दौरान कामेथ, जसवंतनगर व भरथना के एमआरएफ केंद्रों पर बिजली आपूर्ति व अपशिष्ट प्रसंस्करण कार्य बंद पाए जाने पर भी नाराजगी जताई।

मौजा उमरैन स्थित 13.5 एमएलडी क्षमता का सीवेज उपचार संयंत्र भी बंद पाया गया। इस पर डीएम ने कहा कि सरकार के अधिक रकम व्यय किए जाने के बावजूद यदि गंदा पानी नदियों में जा रहा है तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि लोगों की आस्था व पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। डीएम ने प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी से कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले संस्थानों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिनियमों में पर्याप्त प्रावधान होने के बावजूद उदासीनता व अकर्मण्यता प्रदर्शित की जा रही है, जिसे तत्काल समाप्त किया जाए। सीडीओ संजय कुमार सिंह, डीएफओ विकास नायक, ट्रेनी आईएएस कोमल पुनिया, एडीएम विपिन कुमार, नगर मजिस्ट्रेट राजेंद्र बहादुर, डीडीओ राकेश प्रसाद, डीपीओ नमामि गंगे संजीव चौहान, डीपीआरआओ रोहित कुमार मौजूद रहे।