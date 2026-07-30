Etawah Auraiya News: श्रावण मेले की तैयारी को लेकर डीएम ने किया भारेश्वर मंदिर का निरीक्षण
Etawah Auraiya News: डीएम ने गुरुवार को श्रावण मास पर ऐतिहासिक भारेश्वर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस तैनाती, सीसीटीवी निगरानी, साफ-सफाई, पेयजल और बैरिकेडिंग आदि की आवश्यकताओं पर निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिक चिकित्सा किट और एम्बुलेंस की व्यवस्था करने की भी सलाह दी गई।
Etawah Auraiya News: चकरनगर। गुरुवार को डीएम ने श्रावण मास पर ऐतिहासिक भारेश्वर मंदिर पर तैयारियों का अन्य अधिकारियों के साथ जायजा लिया।
तैयारी की समीक्षा
उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। चकरनगर के महाभारत कालीन ऐतिहासिक भारेश्वर मंदिर पर श्रावण मास के पहले सोमवार को दर्शन के लिए दूरदराज क्षेत्र से एकत्रित होने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने एसडीएम रोहित कुमार मौर्य के साथ गुरुवार दोपहर समय जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने मंदिर परिसर, गर्भगृह, प्रवेश व निकास मार्ग, परिक्रमा पथ व पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी कैमरों की सक्रिय निगरानी, नियमित साफ सफाई, कचरा प्रबंधन, शुद्ध पेयजल, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था व श्रद्धालुओं की कतारबद्ध आवाजाही के लिए मजबूत बैरिकेडिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग को मंदिर परिसर के निकट प्राथमिक चिकित्सा किट व एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रावण मास में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए सभी को सुरक्षित, व्यवस्थित व स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार विष्णु दत्त मिश्र, बीडीओ यदुवीर सिंह राजपूत, एसडीओ अनिल कुमार वर्मा, एसआई महेश प्रसाद, मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमरूद सिंह सेंगर व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
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