Etawah Auraiya News: जिलाधिकारी ने हजारी महादेव मंदिर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा

Etawah Auraiya News: ऊसराहार। जिलाधिकारी ने हजारी महादेव मंदिर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया उन्होंने कहा दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं मे महिला और पुरूषों को सुगमता से दर्शन कराने के लिए अलग-अलग कतारो मे दर्शन कराए जाएगे मेला मे श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था मे पांच थानो के थानाध्यक्ष सहित दस इंस्पेक्टर 120 महिला, पुरुष सिपाही सहित डेेड सेक्शन पीएसी तैनात रहेगी जिलाधिकारी ने एसडीएम ताखा विजय प्रकाश मिश्रा व क्षेत्राधिकारी रामदवन मौर्य थानाध्यक्ष नरेंद्र कुमार मिश्रा के साथ हजारी महादेव मंदिर मे प्रवेश व निकास मार्गों पार्किंग स्थल तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा वं सुविधा से संबंधित व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया।

उन्होंने अधिकारियों और कमेटी के सदस्यों को निर्देशित किया कि मेला के दौरान संभावित भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए। साथ ही बैरिकेडिंग की प्रयाप्त व्यव्स्थाए पहले से कर ली जाए कावरियो की अलग कतार के साथ दर्शन करने आए महिला और पुरुष श्रद्धालुओं की कतार अलग अलग रखे जिससे भीड पर दबाव न बने। यातायात व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि मंदिर की ओर आने वाले प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति न बनने पाए। इसके लिए वाहनों को केवल चिन्हित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा कराया जाए तथा रूट डायवर्जन योजना का कड़ाई से पालन कराया जाए।एसडीएम विजय प्रकाश मिश्रा ने कहा तीन अगस्त को सावन का पहला सोमवार है उससे पहले मेला कमेटी सभी प्रमुख स्थानो पर सीसीटीवी कैमरे लगवा ले जिससे सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।