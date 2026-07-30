Etawah Auraiya News: कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान

Etawah Auraiya News: इटावा में जिला प्रशासन ने जाम की समस्या से राहत देने के लिए एक बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान भरथना चौराहे से दतावली नहर पुल तक अवैध कब्जे हटाए गए। प्रशासन ने चेतावनी दी कि यह अभियान अन्य क्षेत्रों में भी जारी रहेगा। व्यापारिक संगठनों ने प्रशासन के भेदभावपूर्ण कार्रवाई पर रोष व्यक्त किया।

Etawah Auraiya News: इटावा। शहर को जाम की समस्या से राहत दिलाने और सड़क को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने गुरुवार शाम सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया।

अभियान का विवरण डीएम के निर्देश पर सावन महीने में कांवर यात्रा के प्रस्तावित रास्तों पर सख्ती से अभियान की शुरुआत की गयीं। फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के भरथना चौराहे से लेकर दतावली नहर पुल तक प्रशासनिक टीम और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। अभियान का नेतृत्व सिटी मजिस्ट्रेट राजेंद्र बहादुर ने किया। बुलडोजर और नगर पालिका की टीम ने सड़क किनारे बने अस्थायी कब्जों, दुकानों के बाहर लगे पोस्टर-बैनर, नालों के ऊपर रखे सामान तथा रास्ते में किए गए अतिक्रमण को हटाकर मार्ग को साफ कराया। करीब ढाई घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

प्रतिरोध और प्रशासन की प्रतिक्रिया कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों ने विरोध जताते हुए कहा कि उन्हें अतिक्रमण हटाने से पहले किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया। हालांकि प्रशासन ने अभियान नहीं रोका और निर्धारित योजना के अनुसार कार्रवाई जारी रखी। बुलडोजर लगातार अवैध कब्जों को हटाता रहा, जबकि नगर पालिका के कर्मचारी मौके पर सफाई और मलबा हटाने में जुटे रहे। सिटी मजिस्ट्रेट राजेंद्र बहादुर ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यह अभियान केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि शहर में जहां-जहां सड़क, नाले या सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे किए गए हैं, वहां भी जल्द इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना और आम लोगों को जाम की समस्या से राहत दिलाना है। अभियान के दौरान सीओ सिटी, नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी संतोष कुमार मिश्र, फ्रेंड्स कॉलोनी थाना पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पूरे अभियान के दौरान पुलिस बल तैनात रहा ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

व्यापारियों की प्रतिक्रिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन द्वारा भरथना चौराहे के आस पास भेदभाव पूर्ण तरीके से चलायें गये अतिक्रमण अभियान पर कड़ा रोष व्यक्त किया है। लाइन पार व्यापार मंडल के शहर अध्यक्ष सुनील कुमार कुशवाहा ने कहा कि प्रशासन का यह कृत्य निंदनीय और भेदभाव पूर्ण है, जिसमें व्यापारियों के उनकी जगह में लगे शैड को तोड़ा गया है। जिनकी सड़क से दूरी बहुत ज्यादा थी, केवल छोटे और कमजोर तबके के व्यापारियों को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ रसूखदार लोगों जिन्होंने सरकारी जमीनों में स्थायी निर्माण कर लिये हैं उनको चेतावनी भी नहीं दी गई यह अन्याय पूर्ण है। इसकी शिकायत लिखित रूप में डीएम से की जायेगी।