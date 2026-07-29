Etawah Auraiya News: कृष्ण जन्म और ध्रुव की अटूट भक्ति का वर्णन
Etawah Auraiya News: जसवंतनगर के बलरई गाँव में खाटूश्याम मंदिर में श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस पर कथाव्यास निशांत कृष्ण ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म और ध्रुव चरित्र की कथा सुनाई। कथाव्यास ने कहा कि भगवान का अवतार धर्म की स्थापना और भक्तों के कल्याण के लिए होता है। ध्रुव की भक्ति हम सभी के लिए प्रेरणादायक है।
Etawah Auraiya News: जसवंतनगर। क्षेत्र के बलरई गाँव खाटूश्याम मंदिर में श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस पर कथाव्यास निशांत कृष्ण ने भागवत पुराण के प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन करते हुए भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य जन्म व ध्रुव चरित्र की कथा सुनाई। कथाव्यास ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का अवतार धर्म की स्थापना, अधर्म के विनाश और भक्तों के कल्याण के लिए हुआ था। वहीं ध्रुव चरित्र का वर्णन करते हुए बताया कि दृढ़ संकल्प, अटूट श्रद्धा और कठोर तपस्या से असंभव लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ध्रुव की भगवान विष्णु के प्रति अडिग भक्ति आज भी मानव जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
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