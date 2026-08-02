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Etawah Auraiya News: महादेव के जयघोष से रवाना हुई डाक कांवड़ यात्रा

By Hindustan | Bureau
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Etawah Auraiya News: भरथना। सावन के पावन अवसर पर दो अलग अलग स्थानों से युवा शिवभक्त

Etawah Auraiya News: महादेव के जयघोष से रवाना हुई डाक कांवड़ यात्रा

Etawah Auraiya News: भरथना। सावन के पावन अवसर पर दो अलग अलग स्थानों से युवा शिवभक्त डाक कावड़ यात्रा लेकर रवाना हुए । बाहरपुर से श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ तृतीय डाक कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हुआ। शिवभक्तों ने भगवान भोलेनाथ के जयघोष के बीच यात्रा प्रारंभ की। यात्रा में शामिल कांवड़िए श्रृंगीरामपुर पहुंचकर जल भरेंगे और वहां से हजारी महादेव मंदिर, सरसईनावर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। यात्रा में प्रमुख रूप से प्रवीन महंत, अंशुल, मधुसूदन, राहुल, सचिन, आकाश, गुंजन, योगेश, गोविंद, किशन, विशाल, आशीष, अजीत, हरिदर्शन, अनमोल, गौरव, ललित, अरविंद, संजय, कृष्णा, रोहित, आशिक, विशाल और अनिकेत सहित बड़ी संख्या में शिवभक्त शामिल रहे।

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