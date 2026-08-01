Etawah Auraiya News: साइबर ठगी का शिकार युवक के खाते से उड़ाए 57 हजार
Etawah Auraiya News: बसरेहर स्थित हरी नगर के एक युवक धर्मेंद्र कुमार ने साइबर ठगी का शिकार होते हुए अपने बैंक खाते से 57,000 रुपये गंवाए। मोबाइल हैंग होने पर ट्रांजैक्शन के तीन मामले सामने आए, जिनमें 20,000 और 17,000 रुपये की राशि काटी गई। धर्मेंद्र ने मामले की शिकायत बसरेहर थाने में दर्ज कराई।
Etawah Auraiya News: बसरेहर। थाना क्षेत्र के हरी नगर के युवक हुआ साइबर ठगी का शिकार उसके खाते से तीन बार में 57000 किये पार जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र कुमार निवासी मोहल्ला हरी नगर कस्बा बसरेहर ने बताया कि शाम को घर पर बैठा हुआ था तभी अचानक मोबाइल हैंग करने लगा और मोबाइल जैसे ही स्विच ऑफ हुआ जब उसने चार्जिंग लगाकर मोबाइल को खोला तो उसके खाते में तीन बार बैंक का ट्रांजैक्शन हुआ पहली बार 20 हजार दूसरी बार भी 20 हजार रुपए व तीसरे बार मैसेज 17 हजार का आया जिससे कुल मिलाकर 57 हजार रुपए खाते से उड़ाए वहीं पीड़ित धर्मेंद्र ने बसरेहर थाने पहुंचकर लिखित प्रार्थना पत्र दिया पुलिस मामले की जांच में जुटी ।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।