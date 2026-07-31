Etawah Auraiya News: कोर्ट के आदेश पर चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Etawah Auraiya News: बकेवर के ग्राम करपिया निवासी महिला अर्चना पाठक ने कोर्ट के आदेश पर चार लोगों के खिलाफ मारपीट और धमकी का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि 11 जून को जब वह अपनी फसल की हिस्सेदारी मांगने गईं, तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए हमला किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Etawah Auraiya News: बकेवर। क्षेत्र के ग्राम करपिया निवासी एक महिला की तहरीर पर कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज, धमकी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता अर्चना पाठक ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसके पति अपने भाइयों के साथ पैतृक कृषि भूमि के खातेदार हैं, लेकिन लंबे समय से उन्हें जमीन का बंटवारा और हिस्से की खेती नहीं दी जा रही थी। आरोप है कि 11 जून को जब वह गांव पहुंचकर अपने हिस्से की फसल में हिस्सेदारी मांगने गईं, तो आरोपित संजू पाठक ने गाली-गलौज करते हुए शाम तक जमीन छोड़ने की धमकी दी।
घटना का विवरण
महिला का आरोप है कि उसी दिन शाम करीब चार बजे वह कस्बा बकेवर स्थित अपने मकान पर मौजूद थी, तभी संजू पाठक, हर्षित पाठक, मनोरमा पाठक और हर्षित चौहान घर में घुस आए तथा गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर दी। बीच-बचाव करने पहुंचे रिश्तेदार के साथ भी मारपीट की गई। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़िता का कहना है कि घटना की शिकायत पहले पुलिस से की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट के आदेश पर बकेवर थाना पुलिस ने संजू पाठक, हर्षित पाठक, मनोरमा पाठक और हर्षित चौहान के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है。
सामान्य प्रश्न
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