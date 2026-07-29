Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Etawah Auraiya News: ताखा भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित तीन पर मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
Follow us on Google News
share

Etawah Auraiya News: ऊसराहार में भू विवाद के चलते न्यायालय के निर्देश पर तीन आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दौलतपुर निवासी शिव प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि 16 मई 2026 को आरोपियों ने उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया, दीवार तोड़ी और गाली-गलौज करते हुए मारपीट की।

Etawah Auraiya News: ताखा भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित तीन पर मुकदमा दर्ज

Etawah Auraiya News: ऊसराहार। थाना क्षेत्र के मुर्चा में एक भू विवाद को लेकर कोर्ट के आदेश पर तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दौलतपुर निवासी शिव प्रताप सिंह ने न्यायालय के आदेश पर अभियोग दर्ज कराते हुए बताया उनकी जमीन पर सिविल मे वाद चल रहा है। आरोप के मुताबिक 16 मई 2026 की रात करीब 11 बजे दीपक नंदन जाटव, मोनू जाटव व संत कुमार शाक्य ने जबरन कब्जा करने की नीयत से वादी के प्लॉट की दीवार और गेट तोड़ दिया जिससे करीब दो लाख रुपये का नुकसान हुआ। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए वादी के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

ये भी पढ़ें:Ghazipur News: घर में घुसकर मारपीट का आरोप, पांच पर मुकदमा

कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनो लोगो के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Land Dispute Etawah Auraiya News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।