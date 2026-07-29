Etawah Auraiya News: ताखा भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित तीन पर मुकदमा दर्ज
Etawah Auraiya News: ऊसराहार में भू विवाद के चलते न्यायालय के निर्देश पर तीन आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दौलतपुर निवासी शिव प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि 16 मई 2026 को आरोपियों ने उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया, दीवार तोड़ी और गाली-गलौज करते हुए मारपीट की।
Etawah Auraiya News: ऊसराहार। थाना क्षेत्र के मुर्चा में एक भू विवाद को लेकर कोर्ट के आदेश पर तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दौलतपुर निवासी शिव प्रताप सिंह ने न्यायालय के आदेश पर अभियोग दर्ज कराते हुए बताया उनकी जमीन पर सिविल मे वाद चल रहा है। आरोप के मुताबिक 16 मई 2026 की रात करीब 11 बजे दीपक नंदन जाटव, मोनू जाटव व संत कुमार शाक्य ने जबरन कब्जा करने की नीयत से वादी के प्लॉट की दीवार और गेट तोड़ दिया जिससे करीब दो लाख रुपये का नुकसान हुआ। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए वादी के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।
कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनो लोगो के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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