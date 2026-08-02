Etawah Auraiya News: कोर्ट से कब्जा मिलने के बाद फिर हुआ अतिक्रमण
Etawah Auraiya News: जसवंतनगर में जान सिंह की जमीन पर कोर्ट के आदेश के बावजूद दोबारा अवैध कब्जा कर लिया गया। जान सिंह ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई थी। पुलिस ने नौ नामजद और पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।
Etawah Auraiya News: जसवंतनगर। ग्राम भैंसान निवासी जान सिंह पुत्र जयलाल की जमीन पर कोर्ट के आदेश से कब्जा दिलाए जाने के बाद दोबारा अवैध कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने तहसील दिवस में जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने नौ नामजद और पांच अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। जान सिंह का आरोप है कि ग्राम भैंसान स्थित भूमि पर एसडीएम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 8 जुलाई को राजस्व टीम ने उसे विधिवत कब्जा दिलाया था। इसके बावजूद विपक्षियों ने उसकी झोपड़ी उखाड़कर दोबारा भूमि पर कब्जा कर लिया। कई बार शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई न होने पर उसने तहसील दिवस में डीएम से न्याय की गुहार लगाई।
आवेदन की जानकारी
प्रार्थना पत्र में आशाराम, मुन्नीलाल, रमेश, रामवीर, अवनीश उर्फ उदयवीर, विमलेश कुमारी, शैलेंद्र कुमार, दिलासाराम और पिंकेश समेत अन्य लोगों पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर दोबारा कब्जा करने का आरोप लगाया गया।
पुलिस कार्रवाई
थानाध्यक्ष कमल भाटी ने बताया कि एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार व राजस्व टीम ने मौके पर जांच की। जांच रिपोर्ट के आधार पर नौ नामजद और पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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