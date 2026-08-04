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Etawah Auraiya News: तुरुकपुर में एक सप्ताह से पानी में आ रही डीजल-पेट्रोल की बदबू, दो दर्जन घर प्रभावित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: भरथना के तुरुकपुर गांव में पिछले एक सप्ताह से समरसेबल और हैंडपंप से निकलने वाले पानी में डीजल-पेट्रोल जैसी बदबू आ रही है। समस्या के चलते ग्रामीणों को पानी के लिए एक किलोमीटर दूर ट्यूबवेल से लाना पड़ रहा है। जल्द समाधान की आवश्यकता है।

Etawah Auraiya News: तुरुकपुर में एक सप्ताह से पानी में आ रही डीजल-पेट्रोल की बदबू, दो दर्जन घर प्रभावित

Etawah Auraiya News: भरथना। क्षेत्र के गांव तुरुकपुर में पिछले करीब एक सप्ताह से घरों के समरसेबल और हैंडपंप से निकलने वाले पानी में डीजल-पेट्रोल जैसी तेज बदबू आने से ग्रामीण परेशान हैं। गांव के करीब दो दर्जन घरों में यह समस्या होने की बात सामने आई है। पानी में अजीब तरह की दुर्गंध आने के कारण ग्रामीणों को इसके इस्तेमाल में परेशानी हो रही है। वहीं, पानी के प्रदूषित होने की आशंका से ग्रामीणों में चिंता भी बनी हुई है। गांव निवासी गजेन्द्र सिंह, नीलेश, रघुवर दयाल, रन सिंह, सोहन प्रजापति, लल्लन, रामा देवी, सरिता, सुमन, आरती और सुशीला भदौरिया समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि उनके घरों में लगे समरसेबल और हैंडपंप से निकलने वाले पानी में करीब एक सप्ताह से डीजल-पेट्रोल जैसी तेज महक आ रही है। ग्रामीणों के अनुसार पानी को बाल्टी या किसी बर्तन में भरने के बाद भी काफी देर तक उसमें से दुर्गंध आती रहती है। इस कारण पानी का उपयोग करने में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है。

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पानी की उपलब्धता की समस्या

ग्रामीणों ने बताया कि पानी की समस्या के चलते उन्हें गांव से करीब एक किलोमीटर दूर खेतों में लगे ट्यूबवेल से पानी भरकर लाना पड़ रहा है। रोजमर्रा के काम के लिए दूर से पानी लाने में ग्रामीणों को काफी समय और मेहनत करनी पड़ रही है। इससे महिलाओं और बच्चों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पानी की यह समस्या जल्द दूर नहीं हुई तो आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ सकती है।

सरकारी कार्रवाई

इस पूरे मामले पर वीडीओ भरथना विजय शंकर प्रसाद ने बताया कि मामला हमारे विभाग से समबन्धित नही है, भूगर्भ विभाग तथा जल विभाग को मामले की जानकारी देते हुए शीघ्र ही गाँव के पानी की जांच कराई जाएगी.

सामान्य प्रश्न

गांव में पानी में कौन सी बदबू आ रही है?
गांव में समरसेबल और हैंडपंप से निकलने वाले पानी में डीजल-पेट्रोल जैसी तेज बदबू आ रही है।
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