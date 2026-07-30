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Etawah Auraiya News: पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: बसरेहर के जगन्नाथपुर में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में कहासुनी हुई, जो जल्द ही हिंसा में बदल गई। संतोष कुमार और उनके पुत्र जीतेश कुमार को लाठी डंडों से मारा गया और दोनों घायल हो गए। पुलिस को सूचना दी गई और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।

Etawah Auraiya News: पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े

Etawah Auraiya News: बसरेहर। चौबिया थाना क्षेत्र के गांव जगन्नाथपुर में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में कहासुनी हो गई और देखते ही देखते मामला तूल पकड़ गया दोनों पक्षों में हुई मारपीट जिसमें दो लोगों घायल हो गए। जगन्नाथपुर संतोष कुमार पुत्र प्रभु दयाल ने बताया कि गुरुवार की दोपहर में वह अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे तभी गांव के ही कुछ लोग आए और गाली गलौज करने लगे। जब उसने इसका विरोध किया तो उसके ऊपर लाठी डंडों से मारपीट करना शुरू कर दिया जिससे सिर में चोट आई। वहीं बचाने आए उसके पुत्र जीतेश कुमार के साथ भी मारपीट कर लहूलुहान कर दिया।

सूचना 112 पीआरवी को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को 108 एंबुलेंस द्वारा इलाज के लिए सरसईनावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेज दिया गया। पीड़ित ने चौबिया थाने में लिखित शिकायती पत्र दिया है।

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