Etawah Auraiya News: पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े

Etawah Auraiya News: पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े
Etawah Auraiya News: बसरेहर के जगन्नाथपुर में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में कहासुनी हुई, जो जल्द ही हिंसा में बदल गई। संतोष कुमार और उनके पुत्र जीतेश कुमार को लाठी डंडों से मारा गया और दोनों घायल हो गए। पुलिस को सूचना दी गई और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।
Etawah Auraiya News: बसरेहर। चौबिया थाना क्षेत्र के गांव जगन्नाथपुर में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में कहासुनी हो गई और देखते ही देखते मामला तूल पकड़ गया दोनों पक्षों में हुई मारपीट जिसमें दो लोगों घायल हो गए। जगन्नाथपुर संतोष कुमार पुत्र प्रभु दयाल ने बताया कि गुरुवार की दोपहर में वह अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे तभी गांव के ही कुछ लोग आए और गाली गलौज करने लगे। जब उसने इसका विरोध किया तो उसके ऊपर लाठी डंडों से मारपीट करना शुरू कर दिया जिससे सिर में चोट आई। वहीं बचाने आए उसके पुत्र जीतेश कुमार के साथ भी मारपीट कर लहूलुहान कर दिया।
सूचना 112 पीआरवी को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को 108 एंबुलेंस द्वारा इलाज के लिए सरसईनावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेज दिया गया। पीड़ित ने चौबिया थाने में लिखित शिकायती पत्र दिया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।