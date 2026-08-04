Etawah Auraiya News: या हुसैन की सदाओं के बीच निकला चेहल्लुम का मातमी जुलूस

Etawah Auraiya News: जसवंतनगर। पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के 72 शहीदों की याद में मंगलवार को कस्बे में चेहल्लुम का मातमी जुलूस अकीदत और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ निकाला गया। मोहर्रम के 40वें दिन आयोजित इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए और "या हुसैन" की सदाओं के बीच मातम कर कर्बला के शहीदों को खिराज-ए-अकीदत पेश की। शाम को मोहल्ला फक्कड़पुरा से ताजियों का जुलूस शुरू हुआ, जो सदर बाजार, बड़ा-छोटा चौराहा, सराय खाम, नदी का पुल, लुधपुरा मस्जिद रोड सहित विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। लुधपुरा में अन्य ताजियों के शामिल होने के बाद सभी ताजिए पुराने आगरा मार्ग स्थित भोलन शाह कब्रिस्तान के निकट कर्बला मैदान पहुंचे, जहां देर रात धार्मिक परंपराओं के अनुसार ताजियों को सुपुर्द-ए-खाक किया गया।