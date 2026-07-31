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Etawah Auraiya News: सीडीओ ने किया विकासखंड कार्यालय व गौशाला का निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: लघु सिंचाई कार्यालय प्रभारी मिलें अनुपस्थित, कार्यवाही के निर्देश फोटो-4 बीडीओ कार्यालय का निरीक्षण करते सीडीओ संजय कुमार सिंह जसवंतनगर, संवाददाता। सी

Etawah Auraiya News: सीडीओ ने किया विकासखंड कार्यालय व गौशाला का निरीक्षण

Etawah Auraiya News: जसवंतनगर, संवाददाता। सीडीओ संजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को जसवंतनगर विकासखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई अन्य कार्यालयो में पहुंचकर विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति देखी तथा मौके पर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए।

गौशाला का निरीक्षण

बाद में उन्होंने क्षेत्र के ग्राम राय नगर स्थित गौशाला का भी निरीक्षण किया। सीडीओ ने विकासखंड कार्यालय में अभिलेखों के रखरखाव का निरीक्षण किया तथा विभिन्न योजनाओं से संबंधित रजिस्टरों को भी देखा। इस दौरान जिम्मेदारों को रिकॉर्ड अपडेट रखने के निर्देश दिए।

एनआरएलएम कार्यालय का निरीक्षण

उन्होंने एनआरएलएम कार्यालय का निरीक्षण किया तथा वहां पर मौजूद अधिकारियो कर्मचारियों को निर्देश दिया कि स्वयं सहायता समूहों की संख्या बढ़ाई जाए तथा जो समूह निष्क्रिय हैं उन्हें सक्रिय कराया जाए। समूहों को अपना कार्य करने में यदि कोई समस्याएं आ रही है तो उनका तत्परता से निराकरण कराया जाए।

समस्या पीड़ितों की सुनवाई

इस दौरान वहां घूम रहे कुछ फरियादियों से बातचीत के बाद अधीनस्थों को निर्देश दिया कि विकास खंड में स्थित कार्यालय में आने वाले समस्या पीड़ितों की सुनवाई कर उन्हें उनकी समस्या का समाधान कराया जाए, इस मामले में टालमटोल वाली नीति न अपनाई जाए।

कैंटीन और अन्य निरीक्षण

इस दौरान उन्होंने विकासखंड परिसर में स्थित पचनद कैंटीन को भी देखा वहां पर कंप्यूटर सेंटर चल रहा था। लघु सिंचाई कार्यालय में प्रभारी के मौजूद न होने पर उन्होंने कार्यवाही के निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ परियोजना निदेशक एवं बीडीओ अनिल कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। सीडीओ ने गांव राय नगर स्थित गौशाला का निरीक्षण किया तथा वहां पर गौशाला इंचार्ज को बुला कर सुधार करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सीडीओ संजय कुमार सिंह ने किस विकासखंड का निरीक्षण किया?
सीडीओ संजय कुमार सिंह ने जसवंतनगर विकासखंड का निरीक्षण किया।
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