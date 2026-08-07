Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Etawah Auraiya News: डिवाइडर से टकराकर पलटी कार चार घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
Follow us on Google News
share

Etawah Auraiya News: जसवंतनगर में शुक्रवार भोर को बारिश के दौरान कम दृश्यता के कारण एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में चार लोग सवार थे, जिनमें से कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। कार हरियाणा नंबर की थी और दिल्ली से कानपुर जा रही थी। सभी घायलों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया।

Etawah Auraiya News: डिवाइडर से टकराकर पलटी कार चार घायल

Etawah Auraiya News: जसवंतनगर। राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलाजनी गांव के पास एक होटल के सामने शुक्रवार भोर में बारिश के दौरान कम दृश्यता के कारण कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। कार में चार लोग सवार थे। गनीमत रही कि दुर्घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। थानाध्यक्ष कमल भाटी के अनुसार, हरियाणा नंबर की कार दिल्ली से कानपुर जा रही थी। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण दृश्यता काफी कम हो गई थी। इसी दौरान चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। कार में चालक पवन कुमार यादव निवासी हरकेश कॉलोनी,थाना पाला फरीदाबाद के अलावा छोना दिल्ली, नैंसी निवासी सीचीप मिजोरम पुईपुई तथा आलोक चौधरी निवासी मल्हूपुरा थाना मंडी धनोरा अमरोहा सवार थे।

ये भी पढ़ें:Muzaffarnagar News: हरिद्वार से लौट रही रोडवेज डिवाइडर से टकराकर पलटी, तीन बच्चों समेत नौ घायल

हादसे में चारों को मामूली चोटें आईं। सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची तथा सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rain Jaswantnagar Etawah Auraiya News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।