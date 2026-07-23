Etawah Auraiya News: व्यापारी से मारपीट और लूट के मामले में बढ़ीं धाराएं

Etawah Auraiya News: व्यापारी विकास शाक्य के साथ हुई लूट और हमले के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले केवल मारपीट का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन एसएसपी को दी गई शिकायत के बाद लूट की धाराएं बढ़ाई गईं। पुलिस ने लूटे गए मोबाइल और सोने की अंगूठी भी बरामद कर ली है।

Etawah Auraiya News: ऊसराहार। व्यापारी से मारपीट और लूट के मामले में बढ़ीं धाराएं पहले आरोपियों पर केवल मारपीट का मामला दर्ज हुआ था एसएसपी से शिकायत के बाद जांच मे लूट की घटना सही निकली पुलिस ने तीनो लुटेरो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है पुलिस ने लूटे गए दो मोबाइल और सोने की अंगूठी भी बरामद कर ली है।

जांच की शुरुआत पुलिस ने कछपुरा निवासी बीज व्यापारी विकास शाक्य के साथ हुई वारदात में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद मामले में गंभीर धाराओं का इजाफा करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही उनके कब्जे से लूटा गया शत-प्रतिशत माल भी बरामद कर लिया है। कछपुरा निवासी विकास शाक्य सरसईनावर में बीज की दुकान चलाते हैं। 21 जुलाई को उन पर हुए जानलेवा हमले के बाद पुलिस ने शुरुआती तौर पर मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पीड़ित ने एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव को प्रार्थना पत्र देकर अपने साथ हुई लूट की पूरी घटना बताई तो प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र कुमार मिश्रा ने मामले की गहनता से जांच की

आरोपियों की गिरफ्तारी जांच में पीड़ित व्यापारी की शिकायत पूरी तरह सही पाई गई जिसके बाद पुलिस ने मुकदमे में लूट की संगीन धाराएं बढा दी। आरोपी टिंकू ने 21 जुलाई को व्यापारी विकास शाक्य को फोन कर धान की नर्सरी देखने के बहाने बुलाया था। जब विकास पहुंचा तो घात लगाए बैठे टिंकू, पंकज एवं भूरे ने उन्हें खेतों की तरफ खींच लिया। आरोपियों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से व्यापारी पर जानलेवा हमला कर दो मोबाइल और सोने की अंगूठी लूट ली थी। मामले में लूट की धाराएं बढ़ने के बाद प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र कुमार मिश्रा ने टीम के साथ दबिश देकर तीनों नामजद आरोपी टिंकू,पंकज,भूरे को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से व्यापारी से लूटे गए दोनों कीमती मोबाइल फोन और सोने की अंगूठी सकुशल बरामद कर ली है। मुकदमे मे लूट की धारा को बढ़ाया गया है।