Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Etawah Auraiya News: व्यापारी से मारपीट और लूट के मामले में बढ़ीं धाराएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
Follow us on Google News
share

Etawah Auraiya News: व्यापारी विकास शाक्य के साथ हुई लूट और हमले के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले केवल मारपीट का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन एसएसपी को दी गई शिकायत के बाद लूट की धाराएं बढ़ाई गईं। पुलिस ने लूटे गए मोबाइल और सोने की अंगूठी भी बरामद कर ली है।

Etawah Auraiya News: व्यापारी से मारपीट और लूट के मामले में बढ़ीं धाराएं

Etawah Auraiya News: ऊसराहार। व्यापारी से मारपीट और लूट के मामले में बढ़ीं धाराएं पहले आरोपियों पर केवल मारपीट का मामला दर्ज हुआ था एसएसपी से शिकायत के बाद जांच मे लूट की घटना सही निकली पुलिस ने तीनो लुटेरो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है पुलिस ने लूटे गए दो मोबाइल और सोने की अंगूठी भी बरामद कर ली है।

ये भी पढ़ें:Etawah Auraiya News: व्यापारी को फसल देखने के बहाने बुलाकरलाठी डंडो से हमला

जांच की शुरुआत

पुलिस ने कछपुरा निवासी बीज व्यापारी विकास शाक्य के साथ हुई वारदात में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद मामले में गंभीर धाराओं का इजाफा करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही उनके कब्जे से लूटा गया शत-प्रतिशत माल भी बरामद कर लिया है। कछपुरा निवासी विकास शाक्य सरसईनावर में बीज की दुकान चलाते हैं। 21 जुलाई को उन पर हुए जानलेवा हमले के बाद पुलिस ने शुरुआती तौर पर मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पीड़ित ने एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव को प्रार्थना पत्र देकर अपने साथ हुई लूट की पूरी घटना बताई तो प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र कुमार मिश्रा ने मामले की गहनता से जांच की

आरोपियों की गिरफ्तारी

जांच में पीड़ित व्यापारी की शिकायत पूरी तरह सही पाई गई जिसके बाद पुलिस ने मुकदमे में लूट की संगीन धाराएं बढा दी। आरोपी टिंकू ने 21 जुलाई को व्यापारी विकास शाक्य को फोन कर धान की नर्सरी देखने के बहाने बुलाया था। जब विकास पहुंचा तो घात लगाए बैठे टिंकू, पंकज एवं भूरे ने उन्हें खेतों की तरफ खींच लिया। आरोपियों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से व्यापारी पर जानलेवा हमला कर दो मोबाइल और सोने की अंगूठी लूट ली थी। मामले में लूट की धाराएं बढ़ने के बाद प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र कुमार मिश्रा ने टीम के साथ दबिश देकर तीनों नामजद आरोपी टिंकू,पंकज,भूरे को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से व्यापारी से लूटे गए दोनों कीमती मोबाइल फोन और सोने की अंगूठी सकुशल बरामद कर ली है। मुकदमे मे लूट की धारा को बढ़ाया गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

व्यापारी की क्या पहचान है?
व्यापारी का नाम विकास शाक्य है और वह कछपुरा निवासी हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Etawah Auraiya News Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।