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Etawah Auraiya News: नहर में गिरे अधेड़ का दूसरे दिन शव अजीतमल में मिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: महिपालपुरा पुल के पास गंग नहर में गिरकर लापता हुए महावीर का शव एक दिन बाद औरैया में मिला। पुलिस, गोताखोरों और एसडीआरएफ ने सघन खोजबीन की। महावीर मंगलवार शाम 4:30 बजे वाहन का इंतज़ार कर रहे थे, तभी उनका पैर फिसल गया और वह नहर में गिर गए।

Etawah Auraiya News: नहर में गिरे अधेड़ का दूसरे दिन शव अजीतमल में मिला

Etawah Auraiya News: बकेवर। महिपालपुरा पुल के पास भोगनीपुर गंग नहर में गिरकर लापता हुए रम‌ऊपुर गांव निवासी महावीर का दूसरे दिन बुधवार देर रात शव औरैया के अजीतमत में नहर से शव बरामद हुआ। बुधवार दिन भर पुलिस, स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम ने घंटों तक नहर में सघन तलाश अभियान चलाती रही। लखना चौकी प्रभारी दीपक भाटी ने बताया कि औरैया में अधेड़ का शव मिला है। बता दें कि पहले खोजबीन को आसान बनाने के लिए नहर का पानी भी कम कराया गया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे महावीर महिपालपुरा पुल के पास वाहन का इंतजार कर रहे थे।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पुल के किनारे बैठते समय अचानक उनका पैर फिसल गया और वह तेज बहाव वाली भोगनीपुर गंग नहर में जा गिरे। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची थी तथा देर शाम तक तलाश की गई।

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