Etawah Auraiya News: गुरु रविदास जयंती पर निकाली यात्रा में बुलडोजर से की गई पुष्प वर्षा
Etawah Auraiya News: गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर भारतीय जनता पार्टी ने चकरनगर में कलश वंदन यात्रा निकाली। यात्रा का शुभारंभ चांदई माता मंदिर से हुआ और यह 70 किलोमीटर के सफर के बाद जौनानी गांव में संपन्न हुई। यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने पुष्पवर्षा की और स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया।
Etawah Auraiya News: चकरनगर। गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर रविवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से चकरनगर क्षेत्र में कलश वंदन यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ कस्बा स्थित चंादई माता मंदिर से हुआ। यात्रा का नेतृत्व भाजपा जिलाध्यक्ष अरुण कुमार अन्नू ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर सवार होकर कलश यात्रा पर पुष्पवर्षा कर गर्मजोशी से स्वागत किया। कलश यात्रा लखना-सिंडोस रोड से होते हुए प्राचीन भारेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। जहां आयोजित कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष अन्नू गुप्ता, पूर्व सांसद प्रेमदास कठेरिया तथा भाजपा महामंत्री हरनाथ सिंह कुशवाह ने दलित महिला-पुरुषों का माल्यार्पण कर सम्मान किया। यात्रा बंसरी और हनुमंतपुरा कस्बा स्थित बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर पार्क पहुंची, जहां व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया।
लगभग 70 किलोमीटर की यात्रा विभिन्न गांवों से गुजरते हुए जौनानी गांव में संपन्न हुई। यात्रा का चकरनगर चौराहा पर ब्लॉक प्रमुख राधा यादव, राजपुर स्थित अंबेडकर पार्क में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष उदयवीर सिंह दोहरे ने स्वागत किया।भारेश्वर महादेव मंदिर पर वैभव मिश्रा, बंसरी में मंडल उपाध्यक्ष राजेश परिहार व नरेंद्र सिंह परिहार, हनुमंतपुरा में पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुकेश राजावत तथा जौनानी गांव में सोनू गौतम के नेतृत्व में स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक सावित्री कठेरिया, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि राकेश यादव, सतेन्द्र राजपूत, आयुष राज, बालमुकुंद सिंह चौहान, राजू पांडेय, रविंद्र भदौरिया आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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