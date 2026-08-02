Etawah Auraiya News: गुरु रविदास जयंती पर निकाली यात्रा में बुलडोजर से की गई पुष्प वर्षा

Etawah Auraiya News: चकरनगर। गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर रविवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से चकरनगर क्षेत्र में कलश वंदन यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ कस्बा स्थित चंादई माता मंदिर से हुआ। यात्रा का नेतृत्व भाजपा जिलाध्यक्ष अरुण कुमार अन्नू ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर सवार होकर कलश यात्रा पर पुष्पवर्षा कर गर्मजोशी से स्वागत किया। कलश यात्रा लखना-सिंडोस रोड से होते हुए प्राचीन भारेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। जहां आयोजित कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष अन्नू गुप्ता, पूर्व सांसद प्रेमदास कठेरिया तथा भाजपा महामंत्री हरनाथ सिंह कुशवाह ने दलित महिला-पुरुषों का माल्यार्पण कर सम्मान किया। यात्रा बंसरी और हनुमंतपुरा कस्बा स्थित बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर पार्क पहुंची, जहां व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया।