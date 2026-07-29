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Etawah Auraiya News: आधे घंटे की बारिश में भरथना रोड और कई गलियां जलमग्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: इटावा। बुधवार की दोपहर को आधे घंटे की बारिश में ही लाइन पार क्षेत्र की

Etawah Auraiya News: आधे घंटे की बारिश में भरथना रोड और कई गलियां जलमग्न

Etawah Auraiya News: इटावा। बुधवार की दोपहर को आधे घंटे की बारिश में ही लाइन पार क्षेत्र की मुख्य सड़क और गलियों की हालत नारकीय हो गई। स्थिति यह है कि भरथना रोड पर ही पानी भर गया। यहां इटावा से भरथना जाने के लिए वहां बड़े और छोटे वाहन इसी रास्ते से गुजरते है। इस मुख्य सड़क पर पानी भर जाने से आने जाने में परेशानी हुई। इसके साथ ही इस क्षेत्र में स्थित श्याम नगर वार्ड की कई गलियों में घुटनों तक पानी भर गया। जुलाई के महीने में पिछले 5 दिनों से बारिश नहीं हुई थी। 5 दिन के बाद बुधवार को बारिश हुई वह भी ज्यादा देर नहीं हुई।

दोपहर में करीब आधे घंटे तक बारिश हुई और उसका नतीजा यह निकला की लाइन पार क्षेत्र की मुख्य सड़क और कई मोहल्ले जलमग्न हो गए। गलियों में बने कुछ मकान नीचे होने के कारण उन मकानों के अंदर भी पानी भर गया । मुख्य सड़क पर बस, ट्रक और बड़े छोटे वाहन निकलते हैं उस पर भी पानी भर गया। जब यहां से वाहन गुजरते है तो यह पानी छिटककर अगल बगल की दुकानों तक जाता है और किनारे निकलने वाले लोगों के कपड़े भी खराब करता है।इसी सड़क से लगी हुई श्याम नगर की गलियों में भी पानी भर गया। पिछले दिनों इस वार्ड की एक मुख्य गली का निर्माण कराया गया है लेकिन उसके अतिरिक्त अन्य तमाम गलियों में जल भराव के कारण स्थिति यह हो गई की आना-जाना मुश्किल हो गया। बारिश बंद होने के 2 - 3 घंटे बाद भी पानी नहीं निकल सका जिसके कारण शाम तक लोग परेशान रहे। यहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं लेकिन जलभराव की समस्या के कारण परेशान है। हल्की बारिश में ही जल भराव की स्थिति बन जाती है। जलभराव की इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस प्रयास भी नहीं किए गए। इसी तरह विजय नगर चौराहे से पचावली तक जाने वाली सड़क पर हाईवे के किनारे तक करीब एक किलोमीटर में पानी भर गया। इससे आवागमन प्रभावित हुआ। जेपी गार्डन से आईटीआई चौराहे तक सर्विस रोड पर पानी भर गया जिसके कारण काफी परेशानी हुई।

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