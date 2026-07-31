Etawah Auraiya News: तहसील न्यायालयों में 30 से अधिक मुकदमे न लगाए जाएं

Etawah Auraiya News: भरथना, संवाददाता। तहसील न्यायालयों में प्रत्येक सुनवाई दिवस पर अधिक संख्या में मुकदमे सूचीबद्ध होने से वादकारियों और अधिवक्ताओं को हो रही परेशानी को लेकर बार एसोसिएशन भरथना ने एसडीएम काव्या सी. को पत्र सौंपा। अध्यक्ष हरिश चन्द्र पाण्डेय एडवोकेट और महामंत्री राकेश सिंह चौहान एडवोकेट की ओर से दिए गए पत्र में कहा गया कि अधिक मुकदमे लगे होने के कारण सभी पत्रावलियों में सुनवाई नहीं हो पाती, जिससे वादकारियों को मायूस होकर लौटना पड़ता है। साथ ही अधिवक्ताओं को बहस, आपत्ति और उत्तर पत्र तैयार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। बार एसोसिएशन ने सभी पीठासीन अधिकारियों से प्रत्येक कार्य दिवस में अधिकतम 30 मुकदमे ही सूचीबद्ध करने तथा बहस के मामलों को छोड़कर आपत्ति-उत्तर पत्र आदि में कम से कम 15 दिन की तारीख देने की मांग की।