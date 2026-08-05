Etawah Auraiya News: मामूली विवाद में आटो चालक और सवारी पर चाकू से हमला
Etawah Auraiya News: उदी में, पछायगांव क्षेत्र में एक पिकअप और ऑटो चालक के बीच मामूली विवाद देखते ही देखते बड़ा हो गया। पिकअप सवारों ने आटो चालक को पीटा और चाकू से हमला कर दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है।
Etawah Auraiya News: उदी। पछायगांव क्षेत्र आटो व पिकअप चालक के बीच हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते बड़ा हो गया। पिकअप सवारों ने आटो चालक को घेरकर जमकर पीटा। बीच बचाव करने पहुंचे एक युवक और आटो चालक पर चाकू से हमला करके घायल कर दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। आगरा के चित्राहाट थाना क्षेत्र के गांव लखीपुरा निवासी रामब्रज मंगलवार देर शाम अपने ऑटो से गांव से सवारियां लेकर जैतपुर जा रहा था। ऑटो में चित्राहाट के खोड़ा अजूदी निवासी अजेंद्र सिंह सवार थे। अजेंद्र सिंह ने पुलिस ने बताया कि पछायगांव क्षेत्र में एक पिकअप वाहन ने उनके ऑटो को कट मार दिया, जिस पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई।
मौके पर मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप कर विवाद को शांत करा दिया और दोनों वाहन आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद चार किलोमीटर आगे वाह मार्ग स्थित भोले बाबा मंदिर के पास पिकअप सवारों ने ऑटो का पीछा कर उसे जबरन रुकवा लिया और आटो चालक रामब्रज के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद आरोपियों ने ऑटो चालक रामब्रज पर चाकू से हमला कर दिया। चालक को बचाने के लिए आगे आए अजेंद्र सिंह को भी हमलावरों ने नहीं छोड़ा और उन पर भी कई वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उनकी गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। स्थित गंभीर होने पर दोनों को आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में भर्ती कराया गया है। सीओ आयुषी सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित पक्ष से तहरीर मिलने पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट करके कार्रवाई होगी। पुलिस हमलावरों की पहचान करके उनकी तलाश में जुटी है।
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