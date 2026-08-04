Etawah Auraiya News: नौकरी से निकाला तो रेलवे कर्मी ने गुस्से में काट दीं ओएफसी केबल, गिरफ्तार
Etawah Auraiya News: इटावा में एक कर्मचारी ने कॉन्ट्रैक्टर द्वारा नौकरी से निकालने पर गुस्से में आकर रेलवे की ओएफसी केबल काट दी। आरपीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना के कारण कोई ट्रेन या संचार बाधित नहीं हुआ। आरोपी ने बताया कि उसे कॉन्ट्रैक्टर से दो महीने का बकाया भुगतान नहीं मिला था।
Etawah Auraiya News: इटावा। रेलवे टेलीकॉम में कॉन्ट्रैक्टर के अधीन 10 साल से केबल जोड़ने का काम कर रहे कर्मी को नौकरी से निकाला तो उसने गुस्से में आकर ओएफसी केबल ही काट दीं। एक ही दिन में दो जगह रेलवे की ओएफसी की संचार केबल को काटने वाले को आरपीएफ ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि रेलवे की ओएफसी केबल संचार एवं परिचालक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि इसके कटने से न कोई ट्रेन प्रभावित हुई और न ही संचार माध्यम। रेलवे जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि पांच जुलाई को इटावा-करहल ब्रांच लाइन के पास किलो मीटर नंबर 03/04 तथा इटावा-इकदिल के बीच ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) काटी गई थी।
टेलीकॉम विभाग ने आरपीएफ को सूचना दी। वहीं इटावा-इकदिल के बीच केबल कटने की सूचना दूसरे दिन आरपीएफ को मिली। आरपीएफ ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। इटावा-मैनपुरी ब्रांच लाइन के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो एक युवक केबल काटते हुए नजर आया। सोमवार शाम आरपीएफ ने रेलवे टेलीकॉम कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारी सुनील कुमार निवासी नगला खगोली थाना सिविल लाइन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का जिला अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद उसे अलीगढ़ कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। पकड़े गए आरोपी सुनील कुमार ने पूछताछ में बताया कि लगभग 10 साल से मैं रेलवे टेलीकॉम विभाग में कॉन्ट्रैक्टर के अधीन केबल जोड़ने का काम कर रहा था। कॉन्ट्रैक्टर के पास मेरा दो माह का 42 हजार रुपये भुगतान बकाया था। चार जुलाई को रुपये मांगने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के पास गया तो पैसा नहीं दिया और उसको नौकरी से भी निकाल दिया। इसी गुस्से में पहले इकदिल के पास दोपहर में एवं शाम को डीपीएस के पास रेलवे टेलीकॉम केबल काट दी थी। इस केबल के जरिए लगे बक्शों में संचार की मशीन लगी होती है और ये संचार व संचालन के लिए महत्वपूर्ण होती है।
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