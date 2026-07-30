Etawah Auraiya News: लखना नगर पंचायत में भ्रष्टाचार व सरकारी धन के दुरूपयोग का आरोप

Etawah Auraiya News: लखना नगर पंचायत के सात सभासदों ने डीएम और एडीएम को ज्ञापन देकर निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने घटिया सामग्री के इस्तेमाल और राजस्व हानि के मुद्दों को उठाया। एडीएम ने जांच कराने का आश्वासन दिया, जबकि सभासदों ने विशेष जातियों के खिलाफ भेदभाव और फर्जी रजिस्ट्रेशन का भी आरोप लगाया।

Etawah Auraiya News: बकेवर। नगर पंचायत लखना के सात सभासदों ने डीएम व एडीएम को ज्ञापन देकर नगर पंचायत की तरफ से हो रहे निर्माण कार्यों में धांधली व भ्रष्टाचार व्याप्त होने का आरोप लगाया। सभासदों ने लखना में गली-नालियों के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और राजस्व हानि के आरोप लगाए। मामले में एडीएम ने जांच कराने का आश्वासन दिया है।

सभासदों की शिकायतें सभासदों ने एडीएम को दिए पत्र में नगर पंचायत में हो रहे घोटालों की बिंदुवार जानकारी दी। सभासदों डॉ सुधीर पांडेय, दिनेश कुशवाहा, विशाल सोनी, संजू चौहान,सत्यवती, महेश सिंह, मनोनीत सभासद छोटू पाल ने शिकायत पत्र में आरोप लगाया कि नगर पंचायत की इमारतों को अध्यक्ष द्वारा अपने चहेतों को पिछले 3 साल से मुफ्त में दिया जा रहा है। जिससे नगर पंचायत को लाखों रुपये के राजस्व की हानि हो रही है। निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री से निर्माण की लीपापोती की गई। सभासदों को बिना एस्टीमेट दिखाए कोई काम किया गया है।

भेदभाव और फर्जी रजिस्ट्रेशन के आरोप एक विशेष जाति के लोगों को चुन-चुनकर नौकरी से निकाला जा रहा है। उन्होंने 15-20 लोगों को फर्जी तरीके से रजिस्टर में दर्ज करने और उनका वेतन निकालकर बंदरबाट करने का भी आरोप लगाया। नगर में बिना एस्टीमेट बनाए निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, जो पूर्ण रूप से धांधली की ओर इशारा करता है। एडीएम विनीत कुमार ने सभासदों की बातें सुनीं और कहा कि शिकायत में उठाए गए सभी बिंदुओं की जांच कराई जाएगी। दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।