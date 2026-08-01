Etawah Auraiya News: लायर्स यूनियन का जिला सम्मेलन 13 सितम्बर को
Etawah Auraiya News: इटावा में आल इंडिया लॉयर्स यूनियन की जिला कार्यकारणी की बैठक हुई। बैठक में 13 सितम्बर को जिला सम्मेलन कराने का प्रस्ताव पारित किया गया और 1 अगस्त से सदस्यता अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया। संगठन की मजबूती पर भी चर्चा हुई।
Etawah Auraiya News: इटावा। आल इंडिया लॉयर्स यूनियन की जिला कार्यकारणी की बैठक हुई। इसमें यह प्रस्ताव पारित हुआ कि यूनियन का जिला सम्मेलन 13 सितम्बर को कराया जाएगा। इसके साथ ही सदस्यता अभियान 1 अगस्त से शुरू किया जाएगा। इस बैठक में संगठन की मजबूती पर भी बचार किया गया। इस बैठक में प्रादेशिक उपाध्यक्ष अनिल कुमार गौर, जिलाध्यक्ष विद्याराम भारती, उपाध्यक्ष मनोज दीक्षित, अभिषेक राजपूत, हैप्पी ठाकुर, अक्षय राज सिंह भदौरिया, गजेंद्र सिंह भदौरिया, कौशलेंद्र चौहान मौजूद रहे।
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