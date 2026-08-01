Etawah Auraiya News: मरीजों को किफायती दरों पर मिलेंगी गुणवत्तापूर्ण दवाएं
Etawah Auraiya News: यूपीयूएमएस सैफई में 'अमृत भारत फार्मेसी' का उद्घाटन किया गया। कुलपति डॉ. अजय सिंह ने बताया कि मरीजों को अब किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिलेंगी, जिससे उपचार का आर्थिक बोझ कम होगा। विश्वविद्यालय मरीज-केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए कार्यरत है।
Etawah Auraiya News: सैफई। यूपीयूएमएस सैफई में अब मरीजों व उनके परिजनों को गुणवत्तापूर्ण दवाएं किफायती दरों मिलेंगी। शनिवार को कुलपति डा.अजय सिंह ने अमृत भारत फार्मेसी’ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि अमृत भारत फार्मेसी के माध्यम से मरीजों को आवश्यक दवाएं किफायती दरों पर उपलब्ध होंगी, जिससे उनके उपचार का आर्थिक बोझ कम होगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय मरीज-केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार तथा जनहितकारी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। प्रति कुलपति डा. रमाकांत यादव, कुलसचिव दीपक वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा. एसपी सिंह, प्रॉक्टर डा. विजय मिश्रा, डा. सोमेंद्र पाल सिंह रहे ।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।