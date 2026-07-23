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Etawah Auraiya News: स्कूल में छात्र की मौत मामले में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: इटावा। शहर के इटावा पब्लिक स्कूल में छात्र की हुई मौत मामले में पुलिस ने

Etawah Auraiya News: स्कूल में छात्र की मौत मामले में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

Etawah Auraiya News: इटावा। शहर के इटावा पब्लिक स्कूल में छात्र की हुई मौत मामले में पुलिस ने पीड़ित पिता की ओर से स्कूल प्रबंधन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया था। कार्रवाई न होने पर पोस्टमार्टम कराने से भी इंकार कर दिया था। न्यू कालोनी अड्डा के रहने वाले राजेश का बेटा पिंटी कक्षा आठ का छात्र था और वह इटावा पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। बुधवार की दोपहर में उसकी स्कूल में मौत हो गई थी। स्कूल प्रबंधन ने खिड़की से कूदने का आरोप लगाया था। जबकि उसके पिता ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया।

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पीड़ित ने बताया कि उसकी बेटियां मोनिका, सोनिया और नेहा भी इसी स्कूल में पढ़तीं हैं और वह घर पहुंच गई। लेकिन छुटटी के बाद भी पिंटू के न आने का कारण पूछने पर बताया कि उसका होमवर्क पूरा नहीं था, इसलिए रोका गया है। आरोप लगाया कि उसके शरीर पर चोट के निशान हैं, इसका मतबल है कि छात्र के साथ मारपीट की गई और इसी से क्षुब्ध होकर वह खिड़की से कूद गया। बता दें कि देर शाम परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया। तब सीओ सिटी अवनीश सिंह के आश्वासन पर परिजन माने और गुरुवार को पिता की तहरीर पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ धारा 106 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। सीओ सिटी ने बताया कि पिता की तहरीर पर लापरवाही की रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस हर बिंदू पर जांच कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई होगी।

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