Etawah Auraiya News: यमुना नदी में कूदा वृद्ध, खोजने को बुलाई एसडीआरएफ
Etawah Auraiya News: इटावा के उदी में एक 80 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति ने बुधवार को यमुना नदी में छलांग लगा दी। गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम द्वारा उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार, वृद्ध ने पहले दुकानदार से पानी मांगा और तनाव में होने की बात कही थी।
Etawah Auraiya News: उदी। इटावा- उदी के बीच स्थित यमुना नदी में बुधवार दोपहर 80 वर्षीय एक वृद्ध व्यक्ति ने छलांग लगा ली। नदी में उनकी तलाश की जा रही है। बढ़पुरा थानाध्यक्ष कृपाल सिंह ने बताया कि सूचना पर पुलिस यथाशीघ्र मौके पर पहुंची और गोताखोरों के जरिए अज्ञात वृद्ध की नदी में तलाश की जा रही है। थानाध्यक्ष ने पुल के पास दुकान किए लोगों से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि पहले उन्होंने एक दुकानदार से पीने को पानी मांगा। पानी पीने के बाद उन्होंने कहा कि वह काफी तनाव में है। उन्हें सांत्वना दी गई फिर थोड़ी देर बाद वह वहां से चले गए।
बाद में वह अचानक नदी में कूद गए। वृद्ध का नदी में पता लगाने को एसडीआरएफ टीम को भी बुलाया गया है।
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