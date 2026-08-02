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Etawah Auraiya News: सावन महोत्सव में भगवान शिव की महिमा का किया गुणगान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: भरथना के मिडिल स्कूल मैदान में 36वें सावन महोत्सव के तहत शिव पुराण कथा का आयोजन हुआ। आचार्य मुकेश दास दीक्षित ने श्रद्धालुओं को भगवान शिव की महिमा और उनके मार्ग का पालन करने का आह्वान किया। श्रद्धालुओं ने आरती में भाग लेकर सुख-समृद्धि की कामना की।

Etawah Auraiya News: सावन महोत्सव में भगवान शिव की महिमा का किया गुणगान

Etawah Auraiya News: भरथना। कस्बा स्थित मिडिल स्कूल मैदान में श्री नर्मदेश्वर शिव एवं नवदुर्गा मंदिर में श्री शंकर सेवा समिति के तत्वावधान में चल रहे 36वें सावन महोत्सव के तहत शिव पुराण कथा का आयोजन हुआ। कथा व्यास आचार्य मुकेश दास दीक्षित ने श्रद्धालुओं को भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते हुए शिव पुराण की कथा सुनाई। आचार्य ने कहा कि सावन माह में भगवान शिव की आराधना, जलाभिषेक और शिव पुराण के श्रवण से मनुष्य के पापों का नाश होता है तथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। उन्होंने श्रद्धालुओं से भगवान शिव के बताए मार्ग पर चलने और धर्म, सेवा व सदाचार को जीवन में अपनाने का आह्वान किया।

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अंत में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती में शामिल होकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। इस मौके पर गोपाल दीक्षित, सोनी दीक्षित, विपिन बिहारी दुबे सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

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